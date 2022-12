Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 26 de diciembre de 2022, p. 11

Para la oposición en la Cámara de Diputados, el año que está por concluir ha sido de claroscuros, pues ha podido contener reformas que hubieran sido gravísimas para el país , pero no ha logrado hacer prosperar una sola iniciativa de fondo, importante o trascendente, admitió el presidente de San Lázaro, el panista Santiago Creel.

Destacó que los partidos de oposición no han podido sostener un diálogo con el Presidente, lo cual es un balance negativo.

Entre las iniciativas que han parado, enumeró la eléctrica y la constitucional en materia electoral. También señaló que se han impugnado modificaciones a leyes secundarias mediante controversias y acciones de inconstitucionalidad, lo que, anunció, se seguirá haciendo.