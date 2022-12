▲ David Fernández, integrante de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la guerra sucia entre 1965-1990, destaca la confianza que han tenido los colectivos de víctimas para contar sus historias. Foto Víctor Camacho

La comisión detectó que, en algunos casos, en las zonas militares no se halló la documentación correspondiente a esos años, por lo que se indaga si se destruyó o si se trasladó al archivo de concentración. Por ahora, no la hemos dado por perdida del todo , acota al referir que en esos años la legislación no obligaba a preservarlos. También, dijo, se indaga la forma en que se construyó y organizó el archivo militar para sistematizar la información, además de recrear la cadena de mando en ese periodo y un organigrama del Ejército.

Fernández destacó que no se han concentrado sólo en investigar los expedientes castrenses, sino que se revisó en el Archivo General de la Nación toda la documentación relacionada con la Dirección Federal de Seguridad y se ha tenido acceso a algunos fondos privados para determinar si tienen información que aporte a los objetivos de la comisión.

En su consideración, en el avance para esclarecer las violaciones graves, ha sido fundamental la confianza que han tenido los colectivos de víctimas que se han acercado a la comisión para contar sus historias. Sin lugar a dudas, añadió, uno de los hechos más relevantes en este proceso fue el ingreso de estos colectivos al Campo Militar número 1.