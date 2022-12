L

as estimaciones oficiales apuntan a que 2022 cerrará con un acumulado cercano a 60 mil millones de dólares en remesas de los heroicos paisanos, siempre en apoyo de sus respectivas familias y, de pasadita, a la misma economía que los expulsó del país por la falta de oportunidades. A lo largo de los años, especialmente durante la tenebrosa docena perdida (los gobiernos de Fox y Calderón), millones de mexicanos partieron rumbo al norte en búsqueda de mejores perspectivas de vida.

A estas alturas, alrededor de 40 por ciento de las remesas captadas por América Latina (60 mil de 142 mil millones de dólares estimados por el Banco Mundial para el presente año, aunque ese monto podría incrementarse ya con cifras definitivas) termina inyectado en la economía mexicana, sin olvidar que en los últimos ocho años el monto de esas remesas aumentó 140 por ciento, mientras las destinadas a Latinoamérica se incrementaron 109 por ciento, de acuerdo con la misma fuente de información, la cual revela que América Latina ocupa la segunda posición mundial, sólo por debajo de los países del sureste asiático, que captarían 163 mil millones de dólares.

En días pasados, el presidente López Obrador dijo que el emigrante es un ser excepcional, el emigrante en el mundo. Son mucha pieza. Son como nuestros paisanos: estamos por terminar el año y andamos muy cerca de 60 mil millones de dólares enviados a sus familiares. Se han portado a la altura. Qué tristeza, ¿no?, tuvieron que irse porque no había opciones, no había oportunidades de trabajo y, en algunos casos, por la violencia, se van allá a enfrentar todo, a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, corriendo todos los riesgos; salen adelante y no se olvidan de México y de sus familias, y están enviando apoyo. No hay ninguna fuente de ingreso más importante en el país que los cerca de 60 mil millones de dólares de las remesas. Entonces, muchas gracias a nuestros paisanos .