hora sí que, renunciando a todo proemio, síntesis, sinopsis, prólogo, introducción, exordio o prefacio, en razón del tiempo, el espacio y, por supuesto, la tolerancia de los lectores, iremos directo al grano del asunto que iniciamos la pasada semana: la vida sobria, austera, racional, imparcial y justa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Vaya una pequeña probadita: dice el artículo 324 del estatuto del instituto que, las prestaciones que éste puede otorgar a su personal son, entre otras, las siguientes: proveer de anteojos y sistemas auditivos; otorgar una compensación a aquellos que contraigan nupcias; celebrar el Día de Reyes para los hijos; conceder a las madres trabajadoras el 10 de mayo; organizar festividades de fin de año y, en los casos en que el personal realice estudios tendientes a su superación profesional, el otorgamiento de apoyos y becas académicas, así como procurar el desarrollo físico, social y recreativo. Adicionalmente a las prestaciones señaladas, que no están previstas en el artículo citado, se agregan: seguro colectivo de gastos médicos, quirúrgicos, de parto, funerarios y de comedor.