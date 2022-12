Julia Le Duc

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 26 de diciembre de 2022, p. 26

Matamoros, Tamps., Una gélida Nochebuena pasaron 500 migrantes que se negaron a ser trasladados a albergues y durmieron en las márgenes del río Bravo, sin importar las bajas temperaturas que ocasionó el frente frío número 19, con una sensación térmica de menos nueve grados centígrados.

Diego Asunción, originario de Venezuela, junto a su casa de campaña cubierta con plásticos, puso un viejo pino artificial que encontró en la basura y, con otros extranjeros, pasó las primeras horas de la Navidad escuchando música en una bocina.

Si no fuimos al albergue es porque no traemos niños, pero la mayoría sí lo hizo porque son familia y lo entendemos; yo me quedé porque al volver y ya no iba a tener casa: o se la lleva el aire o alguien.

Desde el pasado viernes, cuando unos 2 mil 500 migrantes, principalmente venezolanos, haitianos y salvadoreños, aceptaron ir a refugios, adonde los trasladaron en camiones, disminuyó la aglomeración en el campamento.

Además, se suspendieron los cruces de indocumentados por el río Bravo ante el riesgo de hipotermia al ingresar a las aguas heladas.

Durante 48 horas de frío extremo la mayoría de los extranjeros se concentraron en los refugios temporales habilitados en la alberca Eduardo Chávez y el auditorio Mundo Nuevo, que se llenaron. Ahí se les brindó comida y atención médica.