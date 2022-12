Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 26 de diciembre de 2022, p. 25

Ensenada, BC., A los doctores no les gustan las hierbas, pero son muy importantes para las mujeres en los partos difíciles, cuando los bebés vienen sentados, atravesados o enredados con el cordón umbilical, advierte Inés Gaspar Lázaro, partera tradicional del valle de San Quintín.

Los miomas uterinos y los quistes en la matriz se curan con tés de hierbas en tomas de siete días, seguidos de un baño de vapor. Así se reponen , explica esta mujer originaria de Santa Inés del Monte, una comunidad de Zaachila, Oaxaca.

Inés llegó a San Quintín hace 32 años con la idea de trabajar por un tiempo, pero después nos gusta y se queda uno , comenta en entrevista en el patio de su casa, donde instaló un consultorio para atender a las mujeres que la buscan para vigilar su embarazo, aunque también ofrece baños maría para tratar algunas enfermedades, sobre todo respiratorias.

Cuenta que su abuela y su madre fueron parteras y al morir le heredaron el trabajo que realiza hasta la fecha por interés en ayudar a la población. Recuerda que cuando era niña acompañaba a su abuela cuando sacaba partos . Le gustaba, le enseñaron y aprendió.

Saqué mucho parto , recuerda al referirse al nacimiento de al menos dos generaciones de hijos de jornaleros en San Quintín y también en su natal Oaxaca, que visita cada vez con menos frecuencia, debido a la alta demanda de solicitudes para que revise a embarazadas, las sobe, les prepare algún té o un baño de vapor.

Cuando llegó a trabajar al rancho Los Pinos, le permitieron atender a los jornaleros, principalmente a las mujeres. A fin de aprovechar sus conocimientos de medicina tradicional y herbolaria, compró un terreno, construyó su casa e instaló un consultorio fuera del rancho agrícola.

Posteriormente tomó cursos de un programa de capacitación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me fui preparando más y más, me dieron facilidades. Cuando atendía un parto en el rancho, la mitad me lo daba la empresa y la mitad ellos (los familiares).

Su relato es breve, conciso. Los gestos de sus manos refuerza sus expresiones y recuerdos: “Cuando se alivian las mujeres uno tiene que cumplir con ellas, darles su baño de vapor, y a los bebecitos darles té de hierbitas, curarlos de sus ombliguitos.

“Si a la mujer le faltan meses para aliviarse y tiene contracciones, se le debe atender para que no salga el bebé porque a veces viene sentado y está muy apretado, por lo que debe sobarse con un paño o un rebozo; después se le faja muy bien, bonito, para que se acomode despacito. Si viene sentando se le da la vuelta, y cuando viene con el cordón enredado también se puede arreglar si tiene cuatro o cinco meses”, explica.