Fue internacional con la Celeste en 19 oportunidades, en las que anotó dos goles, e integró el plantel que quedó eliminado en primera ronda en el Mundial de Corea del Sur y Japón-2002, donde no jugó ningún partido porque se encontraba lesionado.

“El jugador con más talento que he visto, O’Neill”, lo describió hace muchos años el francés Zinedine Zidane, con quien coincidió en la Juventus en la temporada 2000-2001.

Montevideo. El ex jugador de futbol Fabián O’Neill, quien integró la selección de Uruguay que participó en el Mundial de 2002 y jugó en Juventus de Turín falleció a los 49 años por una cirrosis crónica.

El futbol uruguayo está de luto. Se fue uno de los mejores jugadores que surgieron en las últimas décadas y que dentro de la cancha supo brillar con su talento, magia y buena pegada , lo describió ayer el diario El País.

Por su parte, El Observador consideró que Fabián O'Neill es uno de esos grandes talentos desperdiciados como consecuencia de una vida extrafutbolística nada propia para un profesional; su carrera estuvo marcada por el alcohol y los excesos .

O’Neill fue un talentoso volante ofensivo que había vivido ya una internación en 2020 debido a un cuadro hepático severo y a una gran descompensación, que pudo superar en ese entonces.

Su principal enemigo fue la adicción al alcohol, que relató en el libro Hasta la última gota (2013), conducta que le impidió sostenerse en un alto nivel de competencia y lo llevó a un retiro temprano.