Casi todos. Gratitud, amor, unión, familia. La esencia de Navidad. Les agradecemos a todos por todo el amor y la luz que mandan , escribió en la publicación, en la que Pelé no aparece.

El hospital no ha informado sobre la salud de Pelé desde el miércoles. El último parte señaló que presentaba una progresión del cáncer de colon que sufre y recibía cuidados para disfunciones renal y cardíaca , en un cuarto común.

Ayer, Joshua Arantes, hijo de Pelé, se unió a sus hermanos y otros familiares para acompañar al ex jugador, de 82 años, según una foto posteada en Instagram por Kely Nascimento, también hija de O Rei.

Sao Paulo., Rodeado de sus hijos, Pelé pasó Navidad en la habitación que ocupa en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Una foto publicada ayer mostró que uno más de los integrantes de su familia se unía al grupo que ya aguardaba desde la víspera de Nochebuena para acompañar al legendario ex futbolista que permanece internado con la salud deteriorada a causa del cáncer que padece.

El recientemente nombrado técnico del club Londrina (Paraná, sur) viajó a Sao Paulo pese a que se había excusado por no hacerlo antes: Estoy comprometido en mi misión aquí (en el club). No soy médico, no podría ayudar mucho realmente , señaló a Estadao.

Pelé fue internado inicialmente para una revaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon, detectado en septiembre del año pasado, y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de covid, según se informó.

Sus familiares negaron que se tratara de una emergencia, pero la salud del ex futbolista fue empeorando con el transcurso de los días.

Mientras Brasil y el mundo aguardan noticias sobre O Rei, el presidente del Consejo Deliberante del club Santos, Celso Jate-ne, confirmó que el equipo usará una corona estampada en su uniforme como homenaje a Pelé.

La corona ya está en la camiseta de 2023. Santos ya jugará en 2023 con la corona en el escudo, las dos estrellas (de los dos títulos brasileños) y la corona encima del escudo , reconoció Jatene en una entrevista con el blog Soul Santista de Brasil.

Así, a partir del próximo año la camiseta del equipo tendrá una pequeña corona estampada sobre el escudo del club. Una manera de recordar a El Rey en el equipo donde permaneció 18 años. El presidente confirmó que el cambio ya fue aprobado y está previsto en el nuevo estatuto.