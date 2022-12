P

ara empezar, debo admitir que para escribir las líneas que siguen me permití caer en la tentación de dejarme ir por los juegos de la reflexión y del razonamiento, a ver si lograba, me propuse, ser lógica mediante estos ejercicios, lógica más que veraz. Así, si no es mucha exigencia de mi parte, pediría al lector que no tomara lo que voy a exponer más que en términos, diré, traviesos, casi para fastidiar que para continuar, como he hecho tantas veces, con la experiencia de abrir mi corazón , de mostrarme tal cual soy , como si esto mejorara mi desolación permanente, como si me fuera a sacar de ella, como si, según me dicen mi familia, mis amigos, mis conocidos, el que me conoce porque me ve con frecuencia (un mesero, un barista , según llaman a los jóvenes que atienden en el café Starbucks) y, sin falla, alcanza la conclusión, por bien intencionado, de celebrar lo bien que me veo, lo estupendamente bien que me veo, cada día mejor, etcétera, lo que a mí me orilla a insistir en aquello de a qué grado es cierto el lugar común que afirma que las apariencias engañan.

La verdad es que, desde que murió Vicente, su ausencia me hace no aguantar vivir y, físicamente, esto se corporeiza en la realidad de lo mal que me siento, al grado de que me pregunto a mí misma, a solas, por supuesto: y, esta inestabilidad al caminar, y mis temblores (en las piernas, en las manos, en los dedos), mis mareos (que llegan a tirarme por el suelo), ¿son reales o los estoy creando para llamar la atención , y, de alguna manera, sentirme acompañada, a pesar de que solamente sea por mí misma? Y, perdóname, Vida, pero sólo tú sabes que no se trata de fingimiento ninguno, de que se trata no sólo de una realidad , sino de mi realidad, lector mío, se trata de mi realidad.

Sé muy bien el esfuerzo que me toma levantarme cada mañana, enfrentar el día y, ciertamente, arreglarme para verme lo mejor que pueda; pero, ¿es posible que ni siquiera mis médicos (que son tres, a los que veo periódicamente cada cuatro meses y desde hace años (a uno de ellos, que además de especialista es médico general, lo veo desde hace 30 años), lo que me orilla a llegar a la conclusión de a qué grado es ineludiblemente cierto que las apariencias engañan.