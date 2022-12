En 7 febrero, el editor, poeta, promotor cultural y periodista de este diario Carlos Martínez Rentería, murió a los 59 años. Lo mismo que el escritor de género negro y ex policía Guillermo Rubio, el 28 de marzo. Sostenía que su único taller de literatura fue la Dirección Federal de Seguridad y se convirtió en narrador de culto del mundo donde se mixturan violencia política, cuerpos policiales y narcotráfico.

El escritor y editor Álvaro Uribe feneció el 3 de marzo, y el 30 de ese mes, la poeta, crítica y narradora Dolores Castro, devota de la sencillez, pero enemiga de las concesiones , falleció a los 98 años. Perteneció a una de las más nutridas generaciones de escritores, la llamada Generación del 50, que reunió a figuras como Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Margarita Michelena, Emilio Carballido y el nicaragüense Ernesto Cardenal.

Destacaba su labor de maestra, que mantuvo hasta el final de su vida, pues creía firmemente que leer y escribir puede salvar no sólo a una persona, sino a un país .

El reconocido escritor, poeta, académico y amante de la ópera Eduardo Lizalde murió el 25 de mayo. Era conocido como El Tigre, seudónimo derivado de su poemario El tigre en la casa (1970), obra que lo consagró en la poesía mexicana.

La escritora y compositora Antonia Robles Aragón, autora de una poesía amorosa y una obra que dignificaba a personas desfavorecidas o víctimas de injusticia, falleció el 25 de julio a los 64 años, debido a complicaciones de una enfermedad que le fue diagnosticada en 2021.

A inicios de octubre ocurrió el deceso de otro poeta importantísimo: David Huerta. Consideraba a Sor Juana Inés de la Cruz la abuela más maravillosa del género. La relación que lo unía con ella, según recalcaba, era casi orgánica, lo mismo que con Ramón López Velarde y José Gorostiza.

Este año, el poeta Rafael Cadenas se convirtió en el primer escritor de origen venezolano en obtener el máximo galardón de la literatura en español: el Premio Cervantes. Ha compaginado su incesante volcán poético con la traducción y la cátedra en literatura; así como una comprometida militancia política en el Partido Comunista de Venezuela, que le supuso la cárcel y el exilio durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka ganó el prestigioso Booker Prize británico por su novela The Seven Moons of Maali Almeida, sátira ubicada en la guerra civil que sacudió su país. El jurado reconoció la amplitud y habilidad, audacia, atrevimiento e hilaridad del autor.

A inicios de noviembre, la escritora francesa Brigitte Giraud se alzó con el Premio Goncourt 2022, el más importante de la literatura en francés, tras 14 cerrados debates en el jurado, en los que hubo un empate a cinco votos entre la novela Vivre vite (Vivir deprisa), de Giraud, y Le Mage du Kremlin, de Giuliano da Empoli.

En México, Margo Glantz recibió el Premio Carlos Fuentes Internacional a la Creación Literaria en Idioma Español 2022, y el poeta rumano Mircea Cartarescu ganó el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022.