E

sta noche recordamos el nacimiento de Jesús de Nazaret. Es ocasión para tener reflexiones íntimas y profundas que nos permitan agradecer por la vida misma en todas sus manifestaciones, por el amor compartido y el trabajo colectivo a favor de las y los más pobres de esta tierra. Asimismo, pensar críticamente cómo seguir transformando esta realidad dolorosa y colmada de violencia y desesperanza que enfrentamos en Méxicoy el mundo.

La figura de Jesús de Nazaret en el pesebre nos puede inspirar y ayudar en algo para tal pregunta. Traigo a la reflexión para la contemplación de esta noche al pensador alemán Ernst Bloch, quien entre una de sus obras y respecto al Nazareno escribió: Se reza a un niño nacido en un establo (Lc 2,1-15). No cabe una mirada a las alturas hecha desde más cerca, desde más abajo, desde más en casa. Por eso es verdadero el pesebre: un origen tan humilde para un Fundador no se lo inventa uno. Las sagas no pintan cuadros de miseria, y menos aún, los mantienen durante toda una vida. El pesebre, el hijo del carpintero, el visionario que se mueve entre gente baja y el patíbulo al final..., todo esto está hecho con material histórico, no con el material dorado tan querido por la leyenda .

Es así, que este Jesús, el que se encarna en la historia entre las y los más humildes, sigue siendo motivo de inspiración para muchos cristianos y no cristianos que ven en él una lucha comprometida por la paz con justicia y dignidad. Es precisamente, y sin temor a equivocarme, que este Jesús inspiró y acompañó el trabajo decidido por la paz de los compañeros jesuitas Javier Campos SJ y Joaquín Mora SJ hasta el momento en que fueron asesinados en Cerocahui, el 20 de junio pasado. Víctimas de la violencia desbordada en la sierra Tarahumara, provocando una lastimera ausencia de estos jesuitas y de los jóvenes también asesinados Pedro Palma y Paul Osvaldo Berrelleza. El asesinato tan cruel de estos compañeros no puede quedar impune, por el contrario debiera ser un punto de inflexión en la sierra Tarahumara, donde el Estado mexicano en su conjunto atienda a esta región tan azotada por la miseria y por el aumento de agresiones contra quienes ancestralmente caminan y habitan esta serranía.