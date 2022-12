De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 24 de diciembre de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los señalamientos de presunto plagio contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa tienen propósitos políticos , y remarcó que tendrá que ser el Poder Judicial quien determine si debe separarse del cargo.

“Nosotros vamos a esperar, es un asunto del Poder Judicial, desde luego con propósitos políticos (…) Que la autoridad competente haga la investigación y que la señora aclare. Pero cuando me pidas a mí mi punto de vista, yo estos (al grupo que la acusa) no los acepto como jueces, porque los considero parte de la oligarquía”.

–¿Que siga en el cargo? –se le preguntó en la mañanera de ayer que se realizó desde esta capital.

–Eso que lo decida el Poder Judicial o la autoridad competente, porque también sería un juicio sumario el que se dé una opinión sobre eso. Hay autoridades, pero estos (los que la señalan) son unos falsarios–, contestó el mandatario.

En días pasados se difundió un trabajo periodístico que señala que la ministra –quien aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación– habría incurrido en plagio en su trabajo de titulación a nivel licenciatura en la hoy FES Aragón de la UNAM.