El ex presidente peruano se encuentra actualmente con prisión preventiva, investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, y abuso de autoridad.

Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están ahí y esas no se van a romper. Pero creo que el presidente López no tiene derecho a intervenir en temas internos de un país. Eso es injerencia , dijo a la radio local Exitosa.

Las declaraciones de López Obrador generaron protestas de la cancillería peruana, que el martes expulsó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, por las injerencias en los asuntos internos del país.