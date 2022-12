E

ntren santos peregrinos… En todas las etapas de la vida hay canciones navideñas que nos atrapan; empecemos con algunas surgidas alrededor del rock: Canned Heat grabó, Santa Claus is back in town https://youtu.be/umGXpcdp5gA; en esta liga https://youtu.be/Ae7CtryWCkc está la versión de la misma rola hecha por Elvis de 1957. Coldplay también hizo música para esta temporada: Christmas Lights https://youtu.be/z1rYmzQ8C9Q Por su parte, Freddie Mercury, al frente de Queen, nos regala Thank God it’s Christmas: Oh, mi amor, hemos tenido nuestra cuota de lágrimas / Oh, mis amigos / hemos tenido nuestras esperanzas y temores / Oh, mis amigos, ha sido un año largo y difícil / Pero ahora es Navidad / Sí, es Navidad / Gracias a Dios que es Navidad: https://youtu.be/qw2TD91Nytg Y Ramones deponen las armas en la rola Merry Christmas ( I Don’t Want to Fight Tonight) https://youtu.be/KIhIBFPtnoc Por supuesto, esta noche no debe faltar Happy Christmas ( War Is Over) del jefe Lennon https://youtu.be/SJOq94rn8XU Donde la frase Feliz Navidad la guerra ha terminado / Si tú lo quieres tiene una chida lectura nada subliminal.

El barrio