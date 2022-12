N

os mataron pequeños e indefensos; ahora somos memoria, somos luz infinita , con estas apalabras inició su declaratoria la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, al cumplirse un cuarto de siglo de la masacre que terminó con la vida de 45 tsotsiles de esta región de Los Altos de Chiapas.

La niñez y juventud que este día recuerda a sus mártires; no habían nacido cuando los indígenas de Las Abejas fueron sorprendidos por las balas y machetes de los grupos paramilitares que fueron entrenados en el contexto de la guerra de contrainsurgencia del Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional, tan omnipresente en la vida pública actual de todo el país, y el entonces presidente Ernesto Zedillo.