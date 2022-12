Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 24 de diciembre de 2022, p. 18

Madrid. La Fiscalía General del Estado español decidió ayer archivar la investigación sobre el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de la ciudad de Melilla, cuando al menos 24 migrantes de origen subsahariano murieron por aplastamiento o por golpes de la gendarmería marroquí.

La dependencia tomó esta decisión al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de las fuerzas españolas, anunció el Ministerio Público. No puede concluirse, agregó, que la actuación de los agentes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente .

Ni las investigaciones independientes y organizaciones no gubernamentales, ni los cuestionamientos de las instituciones europeas incitaron a la Fiscalía a profundizar en la indagatoria de la peor tragedia fronteriza en cuatro décadas en el país.