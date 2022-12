Afp

Sábado 24 de diciembre de 2022

Panamá. El gobierno de Panamá descartó ayer regularizar el paso de migrantes sin documentos por la inhóspita selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia en la que murieron al menos 60 personas de las más de 240 mil que este año tomaron esa ruta en su camino hacia Estados Unidos.

La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada , informó la canciller panameña, Janaina Tewaney, en conferencia de prensa. En ese espacio, entre la frontera, se dan crímenes de todo tipo, porque no es una ruta segura, hay quienes insisten que sí, pero no lo es , sostuvo la ministra.

No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger esa selva, no para normalizar un derrotero inseguro , señaló Tewaney.

La funcionaria panameña se reu-nió esta semana en Washington con el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas para contener el flujo de personas que atraviesan la peligrosa jungla en su camino hacia Estados Unidos. Según datos aportados por el gobierno panameño, en lo que va de año más de 243 mil personas, dos terceras partes venezolanos, usaron la ruta del Darién, una cifra que pulveriza los registros del año anterior, cuando 133 mil migrantes realizaron la travesía.