Europa Press, Reuters, Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 24 de diciembre de 2022, p. 16

Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, justificó ayer su decisión de sacar a las fuerzas armadas a las calles del país para contener las protestas en apoyo de su antecesor en el cargo, Pedro Castillo, en las que ya murieron 28 personas, debido a que muchos de los manifestantes son azuzados por aliados del líder progresista para cometer actos violentos .

Boluarte retomó los argumentos del primer ministro, Alberto Otárola, quien aseguró que los muertos durante las protestas, habrían sido manipulados por algunos políticos como el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, en entrevista para la cadena Willax TV.

La presidenta quiso distanciarse de Perú Libre, al afirmar que si bien se considera una mujer de izquierda, no sigue una ideología radical . Afirmó que a pesar de sus ideas políticas, quiere gobernar para todos el país. Sólo quiero extender la mano y abrir mi corazón con mis hermanos y hermanas, resolver mis problemas que no se han resuelto en estos tiempos recientes. La responsable de esta crisis política no soy yo , aseguró en conversación con la radiodifusora RPP.

Desde hace dos semanas, diversas protestas y bloqueos a las vías de comunicación han ocurrido en el país, particularmente en el sur andino, por parte de grupos de ciudadanos que exigen el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Sin embargo, una mayoría decidió establecer una tregua por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La jefa de Estado pidió que permanezca la calma. Quiero decirle a políticos y líderes detrás de la violencia (de las protestas) que la tregua no sea solo por Navidad o Año Nuevo, sino de aquí hacia adelante .

Boluarte aseguró que la última jefa de gobierno de Castillo, Betssy Chávez, le debe una respuesta al país por su rol en el impasse.