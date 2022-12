Todavía más importante, y mucho más alejada de la película, es la esencia moral de las historias de Poe: el terror estremecedor de la mortalidad de un hombre, el castigo kármico a cargo de unas manos fantasmales, la melancolía corruptora, la ocasional ráfaga de niebla; no son suficientes para lograr el cometido.

Es 1830, y el veterano detective Augustus Landor (Christian Bale) ha sido convocado a la Academia Militar de Westpoint donde Poe resulta estar instalado. El cuerpo muerto de un cadete, encontrado colgado bajo circunstancias sospechosas, ha sido profanado tras su muerte; su corazón fue sacado de su pecho y está desaparecido. Pero a pesar de las referencias, como la de El corazón delator, que llevó al protagonista de la historia a su eventual confesión, no se llega a la sustancia del mundo trazado por el autor.

El próximo thriller de época deScott Cooper, The Pale Blue Eye, pone a un joven Edgar Allan Poe (interpretado por Harry Melling) en el centro de un misterioso asesinato ficticio al norte de Nueva York. La cinta, basada en la novela de Louis Bayard del mismo nombre, parece menos boba en la práctica que su propia fuente de inspiración. Se trata de una atractiva adaptación, aunque un poco plagada de cierto celebritismo literario.

Aunque The Pale Blue Eye, al menos se mueve con una elegante severidad, tal como una película sobre un asesinato en el siglo XIX debería hacerlo. Todo a pesar de los ricos y vivaces azules de los uniformes de soldados y los espacios domésticos iluminados por lámparas, capturados por el fotógrafo Masanobu Takayanagi, lo que da una sensación discordante con lo gótico.

Las películas previas de Cooper, incluyendo sus dos colaboraciones con Bale (Out of the Furnace y Hostiles) han examinado el mito estadunidense por medio de las cuarteadas apariencias de los pecados del país. Lo mismo ocurre en esta cinta. Como un retrato de los nacientes Estados Unidos, se beneficia de un elenco británico que habla con acentos apropiados para la época. Entre los actores están Timothy Spall, Toby Jones, Lucy Boynton, Gillian Anderson.

Sin embargo, la actuación de Melling es realmente interesante, y un nuevo logro para el actor después de haber hecho papeles secundarios en Gambito de dama, The Tragedy of Macbeth y La balada de Buster Scruggs. El actor logra abrazar la pomposa naturaleza de Poe. Soy un artista, no tengo nación , declara, mientras se aleja del tono de la parodia, permitiendo en su lugar cierta herida delicada. Sin importar cuán preciso es su Poe, él se pone al servicio de un guion como el de Cooper; uno en el que Landor, en determinado momento, le dice que es un buen tipo y que desearía haberle presentado a su novia. Lo que haría el Poe real sería ir y casarse con su prima de 13 años.

The Pale Blue Eye estará disponible en Netflix el 6 de enero.

