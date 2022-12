Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 24 de diciembre de 2022, p. 6

Marco Polo Constandse lleva ya varios años procurando hacer cine de una forma colaborativa y variada, enfoque que ha ganado gracias a haber desempeñado varios roles dentro de la industria. El mexicano fue asistente de dirección en películas como Once upon a time in Mexico de Robert Rodríguez; los dos volúmenes de Kill Bill, de Quentin Tarantino; o Matador de Richard Shepard; mientras que como director estuvo a cargo de Cásese quien pueda y La boda de Valentina.

Sin embargo, la labor más amplia que ha tenido Marco Polo dentro del cine ha sido la de productor, siendo también fundador de la casa Filmadora Nacional que más tarde se convertiría en Filmadora, y que ha sido la responsable de series como Un extraño enemigo, o el documental Los Tigres del Norte de Amazon. Me convertí en productor un poquito por accidente. De joven estudiante de cine quería dirigir y mi carrera se dio de una forma más tradicional, a la vieja usanza, de haber estudiado cine y después empezar a trabajar en el set , contó en entrevista.

Por aquella época muchas películas estadunidenses se estaban filmando en México, de modo que sus primeros pasos los dio formando parte de grandes producciones internacionales. Curiosamente descubrí que el camino de asistente de dirección, a pesar de a lo que suena, te lleva menos a dirigir y más a producir, porque es como una extensión del área de producción , señaló.

Ya encaminado, Constandse siguió trabajando como productor de cine. Películas como Sultanes del sur, Más negro que la noche, Camino a Marte, y Después de Lucía se cuentan entre algunos de los títulos en los que el productor trabajó. Marco Polo había encontrado gusto en colaborar con otras personas, hasta que tuvo la oportunidad de dirigir.

Su primera película, Cásese quien pueda, fue un éxito en taquilla. Cuando haces algo que funciona, más allá de que te resulte a tí, si le surte efecto a los demás; como que se abrió esa posibilidad de poder dirigir lo que quisiera. El eterno tema de levantar financiamiento se acabó, como director podía hacer las películas que quisiera, pero había descubierto en ese momento que me encantaba producir , indicó.

Así que Constandse no dejó su trabajo como productor, añadiendo colaboraciones a su lista con cineastas como Michel Franco, Issa López y Gabriel Ripstein. Con grandes cineastas y con géneros y temáticas que probablemente no habría tocado como director , admitió.

Del gusto por dicha actividad surgió hace alrededor de 14 años Filmadora Nacional, la casa productora que inició como un proyecto amistoso. Surge originalmente de una compañía que nunca hizo nada, éramos Tony Dalton, Abelino Rodríguez, Rodrigo Peñafiel y yo. El sueño era hacer una casa productora que hiciera películas de presupuestos pequeños, y que filmáramos una tras otra para mantener costos bajos. Ese era el sueño , dijo.

Con el tiempo cada miembro terminó centrándose en otros proyectos, excepto por él y Abelino, con quien inició Filmadora Nacional. Quería que Filmadora Nacional, el nombre, fuera una cosa que se sintiera más como un estudio que una casa productora de Marco Polo Constandse, sino como un semillero. Entonces para mí era importante que el nombre no fuera una cosa personal, sino una cosa más como un estudio, que permitiera mucho la coproducción y la colaboración , recordó.

Pero en 2018, tras años de colaboración, ambos socios tomaron otros caminos. “Y quería seguir contando historias, y empezaba el mundo de las series. Y me fusionó con Ring Central, que son Pepe Nacif y Ramiro Ruiz, que ellos venían también de hacer películas, documentales y habían hecho una serie de Amazon en México que fue Diablo Guardián. Yo estaba terminando Un extraño enemigo, y como que fue muy natural”, contó.