Sergio Raúl López

Especial para La jornada

Periódico La Jornada

Sábado 24 de diciembre de 2022, p. 5

En el verano de 2015, un joven activista y documentalista, Alberto Arnaut Estrada compartía un departamento en la colonia Narvarte, a escasas tres calles del condominio ubicado en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, justo donde fueron asesinadas cinco personas: la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril el infausto viernes 31 de julio entre las 14 y las 15 horas.

Si bien no conocía personalmente a las víctimas, sabía que Nadia y Rubén estaban muy identificados en el activismo social, en torno a casos como Ayotzinapa o la oposición a las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, especialmente la educativa, así que se sintió muy identificado con este pavoroso y atroz multihomicidio y feminicidio.

El cineasta estaba en plena realización del documental Hasta los dientes (México, 2018), que aborda el asesinato de dos estudiantes de excelencia en el Tecnológico de Monterrey campus Monterrey por parte de miembros del Ejército Mexicano, el 19 de marzo de 2010, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, falsamente reportados como delincuentes y miembros del crimen organizado.

La identificación fue tan intensa que incluso el inquilino con el que compartía el departamento le confesó que tenía miedo de vivir con él y que intempestivamente llegaran a buscarlo y que incluso a su roomie también pasara algo.

“Era un miedo real y el hecho de que haya sido en esa colonia y contra activistas políticos, lo sentimos muy cercano, como de: ¡güey, la muerte está tocando la puerta! Por eso me decidí: ¡yo tengo que contar esa historia!”, rememora el director e investigador.

Perdón desde el Estado

Su primer largometraje, Hasta los dientes, le tomó siete años de trabajo –desde recién egresado, a los 24 y hasta los 31 años de edad– y le representó una intensa y verdadera escuela formativa, mucho mayor de la que había recibido en la licenciatura Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X) que, más que premios en festivales o la atención del medio contó con la fortuna de llamar la atención del público y logró una visibilidad tan grande, luego de ser programada en la Gira de Documentales Ambulante, que resultó un factor definitivo para que el Estado mexicano reconociera su responsabilidad y que miembros del Ejército participaron en el crimen.

Esta ceremonia le significó mucha tranquilidad y un respiro muy fuerte para las familias de ambos, si bien no era su única exigencia y el proceso continúa atorado, pero tenían una expectativa muy fuerte en su momento ya que llevaban muchos años luchando por la verdad y la justicia de este caso.