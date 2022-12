▲ Retrato de Esbjörn Svensson, tomado de su página web. Foto Katarina Grip Höök

Es así que tenemos frente a nuestros ojos y nuestros oídos el único disco a piano solo de Esbjörn Svensson, que su esposa, Eva Svensson tituló así: Home.S.

Son nueve piezas prístinas, transparentes, diamantes pulidos a mano, que dejó grabadas Esbjörn Svensson, sin saber que dos semanas después iba a morir en un accidente de buceo y que sería su álbum póstumo.

Su esposa, Eva Svensson, tituló las nueve piezas con las letras del alfabeto griego, que su esposo, Esbjörn Svensson, recitaba a diario de memoria, orgulloso de sus estudios de filosofía y astronomía: alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota.

Son nueve sonrisas, nueve sorbos de té, nueve silencios en colores de aurora boreal.

La inicial, alpha, nos remite de inmediato a Debussy. Notas delgadas, densas, hilos de luz, agua fluyente, cristalina. Es un lienzo impresionista. Una respiración de flores.

El siguiente sueño, porque las nueve piezas se suceden como los sueños: un rebotar de escenas, episodios, situaciones, asemeja un conjunto de bosquejos a lápiz. Paisajes al carbón.

Y así soñamos. Y en cada sueño aparecen y desaparecen, se iluminan y se difuminan imágenes, situaciones, sonidos:

Eta, la pieza séptima, es abiertamente una sesión a lo Keith Jarrett, algo así como su Concierto en Colonia pero ahora, en este sueño, es un Concierto en Estocolmo.

También vemos pasar por ahí a Shostakovich. Restos diurnos de la costumbre del pianista Svensson que consistía en repasar partituras de Dmitri Shostakovich antes de comenzar a grabar, lo que entre músicos denominan calentar dedos , o bien: hacer dedos .

La pieza cinco, epsilon, es un río de sueños. Nos remonta al origen del sueño, al nacimiento del sueño, al ojo de agua, al ojo de sueño, al sueño del sueño.

Al tocar estas piezas, Esbjörn Svensson canturrea las notas de manera casi imperceptible, apenas audible, como si leyera a Pascal Quignard, quien a su vez está leyendo el poema de William Butler Yeats que se llama He Wishes for the Clothes of Heaven, donde el poeta anhela vestimenta de la noche, bordada y forjada con luz dorada y con luz plateada, la azul y oscura y densa vestimenta de la noche y su luz y su media luz.

Canta el poeta y canta el pianista y cantan los sueños así en el sueño, en el poema de Yeats: quisiera, amor mío, extender el ropaje de la noche bajo tus pies pero, siendo yo tan pobre, tan sólo poseo mis sueños, de manera que he extendido mis sueños bajo tus pies.

Pisa con suavidad, amor mío, pisa con suavidad, pues resulta que estás pisando mis sueños.

Sueños, apacibles nuestros sueños. Los sueños son nuestra casa y por eso el disco que hoy nos ocupa se llama Home.S. y está grabado en la casa de Svensson, de los Svenssons, y por eso todas las noches Eva Esvensson sueña que su esposo, Esbjörn Svensson, está en la sala tocando el piano y canturrea cada nota que suena en su sueño y que nosotros estamos soñando mientras suena el disco y aparece el poeta Kabir para iluminar la noche con un verso:

En la noche, la lámpara, es tu cuerpo

Y mientras sueñas, sueñas que sonríes y en el sueño a cada palabra que suena le sigue un silencio apenas perceptible y la nota que suena sueña y se desvanece de la misma manera como se desvanece un sueño.

