Afp

Periódico La Jornada

Sábado 24 de diciembre de 2022, p. 3

París. Durante mucho tiempo reducidas al silencio enigmático de la Gioconda, las mujeres artistas, todavía muy minoritarias en los museos, se vengan poco a poco de un pasado en el que quedaban encasilladas como musa o mujer de .

¿Cuántas mujeres quedan olvidadas por cada exposición dedicada a la mexicana Frida Kahlo o la francesa Louise Bourgeois?

Revertir los cánones masculinos que dominan la historia del arte es una tarea desalentadora, pero pienso que los museos asumen hoy día el desafío , dijo la conservadora británica Polly Staple, directora de la colección Arte británico, de la Tate, quien reconoce que queda mucho trabajo por hacer .

Este recinto de Reino Unido, dedicado al arte contemporáneo más importante de Europa, está comprometido desde hace largo tiempo a mejorar la representación de artistas femeninas en su programación y en sus colecciones permanentes , reiteró la especialista.

De su lado, la Real Academia de Arte de Londres anunció que en 2023, y por primera vez en su historia, dedicará todo su espacio a una mujer: la artista serbia de performance Marina Abramovic.

Hay que terminar con la cantaleta de que están representadas igualitariamente en la actualidad , denuncia la historiadora estadunidense Maura Reilly, de la revista especializada ArtNews.

Ochenta y siete por ciento de las obras albergadas en los 18 grandes museos de Estados Unidos fueron realizadas por hombres, 85 por ciento por blancos , añade Katy Hessel, historiadora del arte, citando un estudio de 2019 realizado por la revista Public Library of Science.

Hessel, de 28 años, acaba de publicar The Story of Art Without Men (Historia del arte sin hombres), obra dedicada a las artistas mujeres desde el Renacimiento.

Actualmente, todos los museos prestan atención a la paridad, las exposiciones dedicadas a mujeres artistas se multiplican, la Tate (de Londres) consagra su programación anual a mujeres, pero en realidad están ampliamente subrrepresentadas en las casas de subastas , declaró un observador del mercado y las ferias de arte contemporáneo.

Aunque las mujeres menores de 40 años ganan importancia, como demostró el informe Artprice 2022, “en las ventas históricas de Christie’s o Sotheby’s, los récords siguen ostentados en su mayoría por hombres”, añadió.

Tabúes antropológicos