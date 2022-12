Para algunos, el obsequio es una demostración de afecto, así que mientras más cariño más grande o costoso será el regalo ; para otros, sólo es el detalle por no dejar pasar la fecha , señaló a su vez Brisa Bustamante.

La madre de tres jóvenes aseguró que en esta época la gente siempre compra sin importar si es oferta o no, porque es difícil encontrar precios bajos y todo está muy caro, pero es Navidad .

A Antonio le resultó poco conveniente acudir ayer, porque ya no hay para escoger, tampoco tallas, modelos o colores, pero no había dinero ; pese a eso, el padre de familia no escatimará en lo que más les gusta a mis hijos, que ya lo están esperando .

En Mítikah, a diferencia de los primeros días tras su apertura, muchos clientes entraban y salían de las tiendas en busca de los mejores precios. Alexander, un joven de 17 años, buscaba una chamarra, saco o gabardina, pero a pesar de que recorrió todas las tiendas se fue con las manos vacías.

La zona de restaurantes de ese lugar estuvo abarrotada, tanto para los desayunos como a la hora de la comida, mientras en Plaza Oasis los comensales tuvieron que esperar hasta 60 minutos para entrar al Saks, El Cambalache y Fisher’s; lo mismo ocurrió en Plaza Coapa.