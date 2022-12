Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Martes 20 de diciembre de 2022, p. 14

En 1953 entré como reportera al periódico Excélsior. En esa época, la estrella de la Sección B era Ana Cecilia Treviño Bambi. Permanecí en Excélsior hasta que don Alejandro Quijano, director de la Cruz Roja, le dijo a mi mamá: Me gusta mucho cómo escribe su hijita. ¿Cuánto le pagan en Excélsior? , triplicó la suma pero no me fui tanto por el dinero como por Bambi que en esa época me veía con sus negros ojos de venado llenos de recelo. Apenas salí de Excélsior, se volvió mi amiga hasta el día de su muerte.

Todo eso viene a cuento porque don Fernando Canales, gerente de Novedades, murió este lunes a los 101 años, rodeado de sus seres queridos.