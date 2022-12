Para 2023 la Lotería Nacional buscará contar con aplicación para teléfonos celulares y diversificar en nuevos sorteos, entre los cuales está en vías de aprobación una nueva modalidad llamada vaquitas , con el que se espera un incremento significativo. Los nuevos juegos no son inventos, se hacen con base en estudios .

La titular de la Lotería Nacional no descartó que se pudiera incursionar en formatos similares a los de las plataformas de apuestas deportivas y lamentó que la competencia diga que eso es desleal, porque no paga impuestos, ya que además de hacerlo damos el recursos para obras sociales, lo que no hace la competencia, por eso estamos actualizándonos .

Las ventas totales para este año –sumando sorteos electrónicos y tradicionales– se perfila en más de 15 mil millones de pesos, agregó Mario Antonio Caballero Luna, coordinador de asesores.

Recalcó que gracias al plan 2021-2024 también subieron las ventas de los sorteos electrónicos, y se proyecta cerrar el año con más de 10 mil 100 millones de pesos en ventas, con lo que se superará 2019, con 9 mil 469 millones.

El juego más conocido, Melate, dejó en 2021 ventas por 3 mil 53 millones, y para 2022 se superarán los 3 mil 500 millones, en parte gracias al lanzamiento de un tercer sorteo semanal.