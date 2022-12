Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 20 de diciembre de 2022, p. 10

El Consejo Político Nacional (CPN) del PRI avaló anoche adelantar la extensión de la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas hasta 2024, al prever que la atribución que ya tiene ese órgano de dirección para tal fin se ejerza 90 días antes del inicio del proceso electoral de ese año, el cual arranca en noviembre.

Además, la máxima instancia de dirección de ese partido avaló las alianzas con el PAN y el PRD para tener candidatos comunes para las gubernaturas de Coahuila y estado de México el próximo año, y que Moreno Cárdenas acuerde las coaliciones hasta 2024, cuando se renovará la Presidencia.

También agregó a sus atribuciones y de su Comisión Política Permanente conocer y acordar propuestas para constituir –además de frentes y coaliciones, como se prevé ahora– candidaturas comunes y autorizar a la dirigencia a suscribirlas, registrarlas y modificarlas.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores priístas, expresó su inconformidad y no asistió a la sesión, al considerar que la medida tiene como objeto ampliar la dirigencia de Alito más allá del 18 de agosto de 2023. No voy a convalidar este golpe a la voluntad de la militancia; por el contrario, acudiré a las instancias legales correspondientes , anunció en un tuit.