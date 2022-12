Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 20 de diciembre de 2022, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que dio instrucciones para dar con los responsables del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido la semana pasada.

En la mañanera de ayer, el mandatario planteó que en el caso es necesario considerar todas las hipótesis: desde que el ataque pudo ser ejecutado por un grupo de la delincuencia organizada hasta que sectores de la oposición lo planearon y lo llevaron a cabo como parte de un plan para desestabilizar la vida pública del país y con ello perjudicar a su gobierno, el cual, subrayó, no es represor .

De confirmarse esta segunda opción, consideró que se trataría de una vileza , aunque afirmó que no tendría efecto debido a que la ciudadanía está muy consciente.

Reprochó así la actuación de varios comunicadores: “Es lamentable lo de Ciro, porque no se pueden hacer conjeturas. Por eso estoy pidiendo que se haga la investigación a fondo y que se exploren todas las hipótesis. Pero a ver, (Jorge) Ramos, Denise (Maerker), (Joaquín) López-Dóriga, Carlos Loret (entre otros), ¿qué dijeron cuando asesinan a una periodista en Chihuahua (Miroslava Breach) a mansalva? ¿Qué dijeron cuando asesinan a un compañero periodista en Culiacán (Javier Valdez, ambos corresponsales de La Jornada)? ¿Hubo una manifestación así? ¿Qué dijeron cuando torturan en la televisión a (Israel) Vallarta? Nada. ¿Qué dijeron cuando censuraron a Carmen Aristegui? ¿Qué dijeron cuando censuraron y se tuvo que ir al exilio (José) Gutiérrez Vivó, porque pidió asilo a Estados Unidos? ¿Dijeron algo López-Dóriga, Ciro, Denise, Jorge Ramos?”