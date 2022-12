En un video difundido en sus redes sociales, el legislador instó a conocer sus razones en el debate. De ninguna manera me rebelo a los principios y objetivos de la Cuarta Transformación. Por el contrario, los defiendo sin vacilación, pero también defiendo la altísima responsabilidad que asumimos al protestar guardar y hacer guardar la Constitución .

La convocatoria, explicaron fuentes de Morena, no incluyó a quienes votaron en contra de la reforma, esto es, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Rafael Espino. La cita es a las 11:30 horas, después de la conferencia matutina del mandatario.

Detalló que, entre los puntos que contrarían la Constitución, hay violaciones a los principios de equidad de la contienda y de certeza y seguridad jurídicas, a la geografía electoral, a la disposición del personal calificado necesario y al derecho al voto a las personas ciudadanas que estén sujetas a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal.

Continúa en la bancada

Por otra parte, Espino aseveró que no abandonará Morena por haber votado en contra del plan B. Yo estoy muy tranquilo, muy consciente, no podría haber actuado de otra forma. Mi conciencia está con el cumplimiento a la Constitución .

El legislador por Chihuahua rechazó la invitación para unirse al grupo plural del Senado. Recalcó que su compromiso está con el gobierno de la Cuarta Transformación y con el partido guinda: Yo estoy comprometido con Morena, con las causas del movimiento. Siempre he actuado en consecuencia, siento pertenencia al grupo y coincido con los ideales. Yo no abandono, yo estoy aquí, y he estado por mucho tiempo .

Subrayó que por muchos años ha coincidido con los propósitos de la Cuarta Transformación y recordó que desde siempre ha acompañado a López Obrador en sus recorridos por Chihuahua.