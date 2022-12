A 17 años de ocurrido, María Luisa Capella, viuda del poeta Tomás Segovia (Valencia, España, 1927 -Ciudad de México, 2011), quien fue el último escritor que recibió el premio Juan Rulfo de la FIL, cuenta que cuando en 2005 su marido ganó ese galardón le dio enorme alegría, no sólo por la importancia del reconocimiento, sino porque llevaba el nombre de su amigo.

La familia Rulfo argumentó que no podían autorizar que siguiera el empleo del nombre del escritor jalisciense por la FIL, pues el premio literario se había convertido en mero botín de un grupúsculo que sólo atiende a sus propios intereses .

Capella dice no entender por qué la familia del autor de Pedro Páramo malinterpretó lo que Segovia dijo cuando recibió el premio en 2005, pues sus palabras fueron de forma laudatoria hacia el escritor jalisciense.

El poeta dijo entonces lo siguiente: siempre he pensado que él (Rulfo) es un tipo de escritor muy peculiar, creo que es el tipo de escritor que tiene el puro don, es decir, es un escritor misterioso, nadie sabe por qué Rulfo tenía ese talento; porque en otros escritores uno puede rastrear el trabajo, la cultura, las influencias, incluso la biografía, pero Rulfo es un puro milagro, nadie sabe por qué tiene ese talento. No tuvo una vida muy deslumbrante, no fue un gran estudioso ni un gran conocedor, él simplemente nació con el don (La Jornada, 28 de noviembre de 2005).

En un homenaje que se le rindió a Segovia en la FIL ese año, el poeta señaló que era una inmoralidad que los periodistas inventen escándalos en lugar de aclararlos y suprimirlos .

Su viuda recuerda que Tomás se puso triste de que esa reacción hubiera repercutido en Rulfo, porque a quien lastimó fue al propio Rulfo. ¿Cómo llegar al extremo de quitarle el nombre a un premio así o cómo no poder ponerle el nombre de Rulfo a una escuela? No se lo merecía, como Tomás tampoco se lo merecía , suspira.

–¿Cree que la FIL, tras ese suceso en 2005, se ha ido inclinando cada vez más a la derecha?

–Es muy sorprendente, pero sí. Aunque Tomás siempre fue absolutamente republicano y de izquierdas, con ideas muy claras, reflexivo. Tenía una postura ideológica muy firme, una visión clarísima de cómo iba el mundo y lo que sucedía.

Capella no quiere cerrar la entrevista sin asentar que por sobre cualquier controversia, Tomás Segovia fue un poeta magnífico, que pensaba que la vida no podía entenderse sin poesía.