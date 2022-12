E

n la mañanera de hoy, una figura hará falta, y habrá de notarse. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, no podrá asistir a la conferencia por problemas de salud que se lo impedirán.

Aunque no se ha dicho qué mal es el que la aqueja, nos aseguran que no corre peligro y que se halla en su domicilio particular reponiéndose del problema.

El asunto es que la funcionaria preparó un informe en el que habría de dar a conocer que los índices, principalmente de homicidios dolosos, han tenido una disminución importante de enero a noviembre pasado, datos que, hasta donde se nos dice, la tenían más que contenta.

Y es que sí, para la funcionaria resulta muy alentador saber que ese renglón torcido de los gobiernos del país por fin establece una tendencia a la baja; es decir, son varios los meses en los que se reportan menos homicidios dolosos de los que se tenía registro en el pasado inmediato.

Hace un par de años, en el momento en que el presidente López Obrador decidió poner a Rosa Icela al frente de la secretaría, el cargo, se decía por muchos lados, le quedaría grande a la funcionaria, y en contradicción con las opiniones de los que dicen saber, Rodríguez se echó encima la responsabilidad y hasta ahora sus resultados han sido más que buenos.

Todo iba en su contra y no solamente porque la criminalidad seguía viento en popa, sino porque nadie apostaba a que una mujer podría dominar el carácter fuerte de policías y militares que componían la Guardia Nacional, que queda a su mando.

Pero no fue solamente eso. Bajo sus órdenes quedó también el sistema de inteligencia del gobierno que se encarga de investigar al crimen organizado y otros temas que han alimentado durante mucho tiempo a la inseguridad en nuestro país.

Un largo recuento es lo que había preparado la funcionaria para informar en la mañanera; ahora, hasta donde suponemos, será el subsecretario Mejía Berdeja quien dará a conocer las nuevas respecto del tema.