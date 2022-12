E

l Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo encargado de las elecciones en México, aprobó su presupuesto por 14 mil millones de pesos (13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos, para decir con exactitud) para el ejercicio del año 2023.

Lorenzo Córdova gime porque le recortaron 4 mil 475 millones de pesos, el gobierno necesita ese dinero para vacunas y servicios de salud, hay un rebrote peligroso de covid-19. Ya se va en abril, también Ciro Murayama, pero no perdonó a los contribuyentes un último hachazo presupuestal. Nadie, por cierto, en la marcha rosa El INE no se toca , salió con una pancarta a exhibir las cifras. Cuadraría mejor esta leyenda: Los billetes no se tocan . Nótese que a esa suma deben añadirse los subsidios a los partidos políticos. Fue una ingenuidad pensar que votarían por perder su patrimonio. ¡Los jerarcas se han hecho millonarios! Entre las partidas hay una que llama la atención: Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión . Le asignan casi 100 millones de pesos. Como dice la chaviza: no mmmn . No hay una institución menos democrática que el INE y sus antecesores.

Aerolíneas

Vuelos cancelados, horarios caóticos, tarifas altísimas, servicio sólo en ciudades que son buenos mercados, las compañías de aviación comercial se sienten las dueñas de los cielos. Las quejas de los usuarios se estrellan con el tortuguismo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Falta competencia y la comisión federal que se encarga de esos asuntos nunca se da por enterada. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que elimina la prohibición para que aerolíneas internacionales puedan incursionar en el mercado de vuelos nacionales, práctica conocida como cabotaje. La iniciativa que reforma la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil prevén que Mexicana de Aviación vuelva a operar administrada por el Ejército Mexicano. Veremos cómo funciona en sus manos. Pero la apertura de los cielos a las líneas intrnacionales hará que mejore el servicio y bajen las tarifas. ¿Qué tal un vuelo de American Airlines de Guadalajara a Tijuana? ¿O de United de Puebla a ­Monterrey?