Dispararon y me hirieron con un machete en el brazo; vi cómo derribaron con un trascabo las casas de mi abuela y de mi tío. Un agente me iba a cortar la cabeza, pero Fredy Gómez Sántiz, esposo de mi prima Priscila, me salvó y le disparó al policía .

Por su parte, Priscila Velasco, de 22 años, asegura que su esposo fue asesinado; se encuentra desaparecido desde el 16 de diciembre de 2021.

No he sabido nada de él. Me dijeron que está muerto, pero no vimos el cuerpo. Exijo que lo localicen y que los responsables vayan a la cárcel .

Desde hace un año, los desplazados viven en San Cristóbal, donde rentan una casa, pero no tienen trabajo ni ayuda para sostenerse.

Han recibido apoyo y acompañamiento del Equipo Jurídico Solidario, la organización Melel Xojobal, la Pastoral Social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y del Frayba, que piden la liberación de Versaín Velasco, acusado de homicidio y preso en el penal de Ocosingo, y quien el 15 de diciembre inició una huelga de hambre.

En un comunicado conjunto, demandaron a los gobiernos estatal y federal urgente atención a la vulnerabilidad que atraviesan las cinco familias .

Sostuvieron que la persecución e intimidación de parte de las autoridades, generó daños graves a las víctimas: heridas ocasionadas con palos, armas blancas y de fuego, además de otros tratos inhumanos , como la desaparición forzada de Fredy Gómez y la tortura sexual a Isaura Velasco, lo que le provocó la pérdida de un embarazo.