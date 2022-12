▲ El recinto resguarda piezas de periodos ancestrales de culturas como la olmeca, teotihuacana, tolteca, mexica y tarasca, patrimonio que está en riesgo en tanto no haya voluntad política para intervenir el sitio, apuntó el arqueólogo en entrevista. Foto cortesía de Rodolfo Lobato

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Martes 20 de diciembre de 2022, p. 5

El Museo Arqueológico de la Costa Grande, ubicado en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, resguarda cerca de 4 mil piezas prehispánicas relacionadas con el desarrollo cultural de la región; sin embargo, el inmueble presenta daños estructurales en su techumbre, por lo que necesita una urgente intervención arquitectónica, alertó la pintora Carmen Parra.

La artista, quien reside desde hace 25 años en esa entidad, encabeza una campaña para que las autoridades locales tomen conciencia de que el museo es muy importante; también requiere que se actualice su guion museográfico.

En entrevista con La Jornada detalla que el recinto está muy abandonado y necesita que lo renueven. Guerrero es un estado muy interesante, y su parte arqueológica es muy poco conocida .

Durante el tiempo que la pintora lleva viviendo en ese lugar, añade, me he hecho amiga de los residentes de Zihuatanejo, del arqueólogo de la zona, del cronista de la ciudad y me dedicó a investigar lo que sucede aquí .

El recinto depende administrativamente del municipio de Zihuatanejo de Azueta, encabezado por el alcalde priísta Jorge Sánchez Allec; cuenta con seis salas de exhibición que muestran piezas de distintas zonas arqueológicas de la región, testimonio de la evolución de los pueblos asentados en la entidad.

Hay piezas de cerámica, figurillas de barro, instrumentos de obsidiana y escultura que plasman las influencias de periodos ancestrales de culturas como la olmeca, teotihuacana, tolteca, mexica y tarasca.

El arqueólogo Rodolfo Lobato, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guerrero, coincide en que el Museo Arqueológico de la Costa Grande “necesita una urgente intervención arquitectónica para estabilizar su techo, que en términos arquitectónicos es la parte más esencial de una casa al ser el elemento principal para proteger su interior contra el clima y la humedad.

“El inmueble es administrado por el ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, por lo que las autoridades municipales tienen la responsabilidad de intervenir el edificio para garantizar la seguridad física y el resguardo del patrimonio arqueológico y de sus visitantes.

El techo presenta daños estructurales observables a simple vista, lo cual pone en riesgo a las personas que acuden, esto sin considerar las actividades masivas que se realizan en su interior. A nosotros, como representantes del INAH, nos corresponde el manejo del patrimonio que se resguarda en comodato, así como el desarrollo y actualización del guion museográfico, lo cual no se ha hecho en 36 años. Tenemos muchos datos nuevos que podemos aportar a este museo, sólo esperamos la voluntad política para que se intervenga arquitectónicamente el edificio que resguarda el patrimonio arqueológico, parte de la identidad cultural de la región y de la historia prehispánica en la Costa Grande.

Recinto de importancia turística