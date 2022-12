F

ue lo que le ocurrió al Partido Demócrata cuando celebraba el triunfo de su candidato en Georgia, con lo que sumarían 51 votos, suficientes para ostentar la mayoría en el Senado. La situación cambió cuando la legisladora demócrata por Arizona, Krysten Sinema, anunció su decisión de abandonar esas filas y declararse independiente , a sabiendas de que en la próxima elección primaria no tendría ninguna oportunidad de ganar nuevamente la candidatura. Lo que desde la distancia se pudiera percibir como un golpe bajo a esa bancada, en realidad no hace sino confirmar algo que sucedía desde hace tiempo. No obstante haber votado 90 por ciento de veces con los demócratas, se alió con el Partido Republicano, cuando su sufragio fue decisivo para coartar algunas iniciativas del presidente Joe Biden, como el paquete de auxilio económico, el de infraestructura o el de aumento al salario mínimo. En sincronía con el también demócrata Joe Manchin, votó en contra de sus compañeros de partido y a favor de los republicanos para lograr concesiones que en última instancia favorecieron sus intereses políticos particulares.