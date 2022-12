Se trata de recomendaciones emitidas, una, en 2019, y seis, en 2020, pero las autoridades y funcionarios a las que se les dirigieron no las aceptaron. Incluso, en algunos casos hasta cambió ya el titular del organismo al que le fue turnada la recomendación. Uno de ellos es el de la Conagua, cuya titular era Blanca Jiménez y en la actualidad es Germán Martínez Santoyo.

Piedra Ibarra también solicitó a la cámara alta que convoque a comparecer a la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres Hernández, para que explique su no aceptación de la recomendación 62/2020 por violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación laboral y a la protección de la maternidad de las trabajadoras.

También requirió se cite al presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, para que explique la no aceptación de la recomendación 53/2020 por violaciones a los derechos humanos a la igualdad ante la ley y no discriminación al trabajo en su modalidad de libertad del trabajo; a la vida en su modalidad de proyecto de vida, relacionado con la integridad personal y a la libre circulación y residencia atribuibles a servidores públicos de ese ayuntamiento.

De igual forma, la ombudsperson solicitó se cite a los siguientes servidores públicos: al Consejo Municipal de Mixtla Altamirano, Veracruz, respecto a la no aceptación de la recomendación 59/2019; al presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, por su negativa a aceptar la recomendación 53/2020; al ayuntamiento constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, por no aceptar la recomendación 17/2020 y a la Fiscalía General del estado de Tabasco por no acatar la recomendación 34VG/2020, así como al gobernador de esa entidad.