E

ste es el primer intento de la columneta por atender las opiniones de gran parte la multitud que consideró que los temas, texto y duración de las entregas semanarias no deberían ser tan exhaustivas, y que los sucesos del momento se comentaran cuando ya eran historia antigua. Por eso la columneta va a intentar campechanear la actualidad, digamos lo sucedido en la semana, quincena o el mes anterior, con algunas crónicas de acontecimientos lejanos en el tiempo, pero que personajes, temas, circunstancias especiales (trágicas, festivas, singulares) las hacen merecedoras de remembranza. También portadas, noticias, declaraciones, textos del momento (citando, por supuesto autores y fuentes originales) que muchas veces se escapan en el tráfago informativo que nos rodea. Bueno, hasta describir en lo posible algunas caricaturas cuya genialidad las convierte en verdaderos editoriales o artículos con más fondo que los así llamados. Tengo la costumbre de leer los periódicos con las tijeras en la mano para hacer un recortadero de notas, que luego hago llegar a las personas que considero apreciarán esa información y, afortunadamente, tengo varios amigos que hacen lo mismo a mi favor. Dentro de este sector de la columneta incluiré una especie de numeralia, cuyos datos valen por múltiples renglones. Hagamos una prueba con algunos numeritos sobre el Instituto Nacional Electoral.

Es Fabiola Martínez quien nos informa de este asunto. Adicionales a los pagos que debe hacer por ley y normas internas, el INE erogó, en ocho años, mil 901 millones de pesos al personal que decidió retirarse de la institución. En sesión del Consejo General del INE se vertieron severas críticas a la actuación del órgano de control, afirmando que 31 de 38 directivos de esa área habían sido removidos a un costo de 41.5 millones de pesos. En su réplica (o dúplica), George Zamora les endilgó esta catilinaria: reconsideren los mil 394 millones en su petición de 14 mil millones . Y los conminó: la previsión presupuestal, además, debe estar sustentada en investigaciones de mercado, cotizaciones, precios de referencia o antecedentes de gasto a fin de evitar arbitrariedades o solicitud de recursos sin justificación. Los montos solicitados para cada actividad deben tener razonabilidad . O séase que el mentado George Zamora los paralizó con un fulminante: ¡engarrótense allí!