L

a clase política argentina podría aprender de sus deportistas. El equipo está más unido que en copas mundiales anteriores, dice Klaus Gallo, un historiador que ha escrito sobre futbol en la Universidad Torcuato di Tella, en Buenos Aires. Messi brilló no sólo por su talento, sino también porque podía confiar en los hombres que lo rodeaban. El gobierno dividido del país, en el que el presidente moderado y la vicepresidenta izquierdista pasan meses sin hablar, podría tomar nota. También podría hacerlo la oposición, que a veces ha fomentado el odio a expensas de la conciliación, dice la revista británica The Economist. También podría aprender la clase política mexicana. La oposición se lamenta de que el presidente López Obrador fomenta el odio y la división en la mañanera. ¿Se les olvidó la campaña que decía AMLO es un peligro para México ? ¿Qué tenía de fraterna, amorosa? La diferencia es que ahora cuenta con la mañanera para defenderse, aunque, en lo personal, no me simpatiza que se refiera por su nombre a algunos personajes de los medios. Resucita cadáveres.

Cierre de año

A pesar del enrarecido ambiente político, la economía del país pinta bien a unos cuantos días de que termine el año 2022 y hay buenas perspectivas para 2023. Los hombres de negocios preferirían que los políticos estuvieran más tranquilos, pero también comprenden que hay un proceso de sucesión en la Presidencia, el Congreso y varias gubernaturas con sus ayuntamientos. En la relación costo-beneficio, pesa más el atractivo presente y futuro que ofrece el nearshoring, el esquema de relocalización de empresas de todo el mundo que quieren participar de sus oportunidades. Hay gente interesada en picar al presidente Biden y al primer ministro Trudeau con el presidente López Obrador, pero no lo han conseguido. Está firme la reunión de principios de año con una agenda que incluye negocios, frontera, seguridad, migración, inversiones y América Latina (no, por supuesto que no: el ya muy manoseado INE no está en el temario).

¿Cómo pinta el fin de año?

Probablemente usted no coincida con las cifras, su experiencia personal, sobre todo en materia de precios de alimentos, puede ser distinta, pero el Banco de México dio a conocer los resultados de la encuesta de diciembre de 2022 sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado y son optimistas a pesar de las graves dificultades. Fue recabada entre 37 grupos de análisis y consultoría económica nacionales y extranjeros, dice Banxico. Las respuestas se recibieron entre los días 7 y 13 de diciembre. Sobresalen tres datos: el PIB alcanza 3 por ciento, el tipo de cambio frente al dólar cierra en 19.84 pesos, la tasa de interés interbancaria se ubica en 10.50 y la inflación general en 8.06 por ciento y la subyacente en 8.30 por ciento.