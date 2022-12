Mesianismo

espués de ver la proeza de Messi para obtener la Copa Mundial de Qatar 2022, se me vino a la mente el gran escritor Eduardo Galeano quien, en su admiración por el pequeño gran jugador de futbol, llamaba a la devoción por el mesianismo. Considero que es lo más acertado para describir lo que los amantes del más popular deporte en el mundo sienten en este momento por su máxima figura. Felicidades a Argentina por su campeonato y por su mesianismo.

Benjamín Cortés V.

Sobre las frases de López Obrador

Soy escucha asidua de las mañaneras y no pocas veces me he preguntado: ¿pero qué necesidad tiene el Presidente de insistir con ciertas frases? El que tranza no avanza , que hemos repetido las últimas décadas pero en sentido contrario, o bien el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide , lo más importante son las convicciones , es la honestidad lo que te da autoridad moral . Y otras que seguramente están en los libros de historia, pero que hasta 2018 parecían fuera de lugar.

Ahora entiendo que, más allá de las pensiones para adultos mayores, las becas para los niños y jóvenes, el combate a la corrupción (que sólo puede enfrentar aquel que no es corrupto); el Aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y muchas otras promesas cumplidas, lo que Andrés Manuel López Obrador nos está ofreciendo es un bien intangible. Obras que se construyen a partir de las palabras y que permean en el inconsciente colectivo.

Si te dicen, cada día, que el bien del otro es tu propia tranquilidad y riqueza, que perteneces a un pueblo bueno, informado y difícil de manipular, intentas, por lo menos, no defraudar a esa voz que tiene la capacidad de hablarle a un lugar dentro de ti, profundo y verdadero. Esa voz que durante años fue la tuya y no encontraba acomodo.

Las frases de López Obrador, dichas hasta el cansancio , son en realidad su principal legado.

Angélica de Icaza

En solidaridad con el pueblo peruano

La Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina rechaza el golpe de Estado asestado contra el legítimo presidente de Perú, Pedro Castillo, desde el 28 de julio de 2021, cuando fue elegido mayoritariamente por su pueblo. Golpe que el 7 de diciembre de este año culmina un asedio permanente desde su triunfo y que responde a los intereses de la retrógrada oligarquía limeña y del imperialismo estadunidense, cuya embajadora fue agente de la CIA y orquestó el golpe con el ejército peruano.

Los intereses en juego en la lucha por la soberanía nacional de ese país responden mayoritariamente a los del gran capital trasnacional minero. El litio está en disputa. Asimismo el clasismo y racismo que caracteriza a esa oligarquía son patentes.