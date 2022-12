Binken alentó a las instituciones democráticas de Perú a realizar las reformas necesarias durante este momento difícil , y subrayó la necesidad de que todos los actores peruanos participen en un diálogo constructivo para aliviar las divisiones políticas y enfocarse en la reconciliación, añadió Price. No precisó a qué tipo de reformas se refirió.

Más tarde, la presidencia peruana tuiteó que Blinken reiteró (a Boluarte) el respaldo de Estados Unidos al gobierno que lidera , mientras la cancillería peruana aseveró que el secretario de Estado señaló que Perú es un aliado importante de Estados Unidos y ha ofrecido continuar apoyando el proceso institucional democrático .

Por otra parte, la canciller chilena, Antonia Urrejola, señaló que el destituido y encarcelado ex presidente peruano Pedro Castillo no es un golpista , pero sí incumplió normas constitucionales , en alusión a que el ex mandatario disolvió el Congreso el pasado día 7 para evitar que se aprobara la vacancia de la presidencia.