No hay muchos focos rojos. Para 2023 están las elecciones del Estado de México y Coahuila, pero no creo que los inversionistas nacionales o extranjeros cambien sus portafolios de inversión dependiendo de quién gane, pero sí van a estar atentos a las negociaciones trilaterales y con la resolución de un panel independiente sobre nuestro actuar vis a vis (cara a cara) del texto del T-MEC , sentenció Cervera.

Durante su participación en el cierre de temporada del podcast Análisis Biva, el analista declaró que es probable que México llegue a un panel para resolver la controversia con los socios comerciales del norte de América (México le está dando un trato preferencial a sus empresas del Estado) y si no hay marcha atrás en muchas políticas energéticas que se han tomado en el país, es probable que nos den un manotazo y nos impongan multas y sanciones, lo que puede minar el ánimo de los inversionistas .

No hay múltiples focos rojos. El déficit de cuenta corriente es pequeño, el déficit fiscal también está más acotado que en otros países; no tenemos un riesgo político tan elevado como en muchas otras economías emergentes; toda vez que ese riesgo parece ser más alto en varios de nuestros vecinos en la región. Pero sí hay un tema que será central: cómo se resolverá la queja puntual y oficial de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que dicen que el gobierno está incumpliendo con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , sostuvo Cervera.

México no tiene muchas vulnerabilidades para 2023. Sin embargo, la controversia en materia de libre comercio en el sector energético amenaza con minar el ánimo de inversión productiva, lo cual compromete el crecimiento y el empleo en el país, alertó Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse.

“El próximo año será más difícil que 2022: se reportará una importante desaceleración económica y con tasas de interés más altas. En los análisis de tendencias en Credit Suisse somos más optimistas respecto de Estados Unidos, ya que no vemos una recesión, y sí un crecimiento de entre 0.5 y 0.7 por ciento. Mientras la economía de China se va a acelerar.

Desaceleración para 2023

De las exportaciones del país 80 por ciento se van a Estados Unidos y de lo que se debe estar consciente es que se enfrentarán vientos de frente para la economía mexicana, en el sentido de que la demanda externa por nuestros productos se va a desacelerar , prevé el economista.

Cervera reconoció que hay tres temas que los economistas no vieron hace 12 meses para 2022 y que afectaron el rumbo de la economía mundial: la inflación no fue transitoria y se necesitaron tasas de interés más altas; la guerra en Ucrania no se tenía en el radar y tuvo implicaciones adversas para la economía mundial por dos vías: primero, mayores precios de materias primas (trigo, maíz, fertilizantes) por la importancia de ambas economías en la oferta global, así como el aumento de la aversión al riesgo de parte de los inversionistas y que redunda en una menor actividad económica.

Pero no todo fue negativo, destacó el especialista de Credit Suisse, ya que fue benéfica la velocidad a la que se disipó la pandemia en el mundo en general, incluyendo México, lo que derivó en que pudieron abrir sus economías.