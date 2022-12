Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 19 de diciembre de 2022, p. 5

Nada es más contagioso que la alegría. Había que ver a una multitud albiceleste intoxicada de felicidad en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, en un carnaval improvisado de genuino entusiasmo por algo que han presenciado por fin, algo que pertenecía a su mitología identitaria, pero que no habían vivido. Los millones de argentinos en su país o los miles adonde sea que lleven su argentinidad sabían de Maradona, de los dos Mundiales, pero pasados 36 años sin título y, sobre todo, vieron a Messi ser un grande sin Copa del Mundo; por eso la emoción ayer se les salía del cuerpo en donde sea que estuvieran.

Esta columna de la Independencia donde se han celebrado las escasas victorias de la selección mexicana fue entonces como un monumento hermano del Obelisco, ese símbolo vertical que se levanta en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, y la fiesta albiceleste se armó en el corazón del Paseo de la Reforma.

Si cada acontecimiento memorable tiene un himno, el de este campeonato es Muchachos, la canción paráfrasis de un tema de la banda argentina La Mosca Tse Tse: Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial, coreaban centenares de chicas y chicos, gente madura, niñas y niños, en azul celeste y blanco, con banderas como capas y los colores nacionales de ese país más brillantes que nunca pintados en los rostros sonrientes.