S

ylvester un joven del pueblo negro originario de South Bend Indiana, en Estados Unidos, fue arrestado cuando el hambre lo orilló a robar un poco de pollo para comer. Por esta osadía pasó ocho meses tras las rejas. Al sopesar el castigo con el tipo de delito parece inverosímil, sobre todo cuando ocurre en un país que ha vivido cientos de tiroteos por el nulo control de las armas que ha costado miles de vidas al año. Pareciera que es un delito más grave tener hambre que portar un arma; nos hace pensar que las leyes obedecen al color de piel y nivel socioeconómico de la gente.

En esta misma ciudad, en septiembre 2019 se dio el asesinato de Eric Logan a manos de la policía, después de que le notificaran que estaba bajo arresto por una llamada al 911 que mencionaba que un hombre negro estaba golpeando autos estacionados.

Todo esto nos hace recordar el tristemente célebre caso de George Floyd, quien fue capturado y sometido por policías tras intentar pagar en una tienda de Minneapolis con un billete supuestamente falso. Floyd perdió la vida durante una transmisión en vivo donde se escucha cuando él dice a los policías que no puede respirar. Muertes como éstas y reiteradas criminalizaciones al pueblo negro dieron vida al movimiento Black Lives Matter, que busca poner en el ojo público la brutalidad policiaca y la estigmatización que viven. Ellos han salido a exigir un alto a la persecución y muestran evidencia de la violencia con que son sometidos todos los días.

En muchas ciudades de Estados Unidos la población mexicana migrante enfrenta una problemática similar, a pesar que no existe una clara persecución de la policía, el sistema se encarga en recalcarnos que no somos portadores de derechos y su principal herramienta es infundir miedo. Muchos optamos por no acceder a la salud, a la educación o inclusive decidimos no apelar ningún caso en las cortes, pues por nuestro estatus como indocumentados preferimos navegar bajo el sistema, mientras los que cuentan con documentos migratorios también lidian con la eterna estigmatización donde a los ojos de muchos sólo somos aptos para trabajos físicos no calificados. Nos dicen: éste no es tu país , aquí las cosas se hacen de manera diferente , o apodos como espalda mojada o frijoleros, con ello buscan hacernos sentir vergüenza de nuestros orígenes y cultura.

No es fortuito que existan un doble estándar para la aplicación de la ley en Estados Unidos; es común que a los mexicanos les levanten más infracciones que a una persona blanca o que los asesinatos de mexicanos, principalmente indígenas, sean archivados, como fue el caso de Víctor García, quien en noviembre de 2013 fue asesinado en Chicago y hasta la fecha no se sabe con certeza qué ocurrió, a pesar de que el reporte forense señala que murió producto de un tiro en la cabeza, mientras la parte policial dice que lo asesinaron al intentar allanar una propiedad. Tiburcio Castillo era repartidor de comida y después de estar varios días sin localizar en Nueva York, fue ubicado en terapia intensiva en un hospital del Bronx. A Tiburcio lo asaltaron y lo tiraron del puente Willis; perdió la vida 14 días después de su hospitalización. Estos nombres son algunos de los casos que han quedado en los expedientes policiales en espera de justicia, pero ésta no llega. El factor común: son migrantes, indígenas y pobres; pareciera que la norma es la impunidad en sus muertes. Sin olvidar la extrema crueldad sobre cómo el sistema de justicia sólo administra los casos, apostando al desgaste de sus familiares. Ellos no son prioridad, pues no son ciudadanos de este país, les han dicho.