Alcanza un valor de 2 mil mdd en México la práctica de apostar

Los deportes no sólo son un terreno donde se invierte la pasión y la identidad. La industria de las apuestas ha encontrado en ese campo un negocio inagotable que se expande de manera vertiginosa. Las distintas disciplinas atléticas ya no son un simple juego; en México, donde al menos 70 millones de personas han practicado alguna forma de arriesgar dinero en el azar, no sólo son un mercado muy lucrativo, sino además una actividad cada vez más normalizada y que puede representar un riesgo de salud pública. La sección de Deportes de este diario nos ofrece un reporte especial.