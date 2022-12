Para Marco Antonio Campos

E

usebio y yo salimos de trabajar en la agencia de viajes a la misma hora. Cuando lleva su coche me da un aventón hasta la Avenida Dos y Héroes. De allí a mi casa hago quince minutos caminando. Si no me pareciera un abuso, le pediría a mi amigo que tomara otra ruta para no pasar frente a El Reintegro y leer, sobre la cortina metálica bajada desde hace meses, el letrero de Se renta . Llegará el momento en que se instale allí un restaurante moderno, pero dudo que llegue a ser tan entrañable como aquel cafecito que añoro y tanto me gusta recordar.

I

La clientela estaba formada básicamente por oficinistas, trabajadores, parejas, jubilados y uno que otro viajero que llegaba a la terminal de camiones cercana. La decoración del local, pequeño y luminoso, iba cambiando durante todo el año, según las fechas que don Pablo, nieto del fundador, tenía por más significativas.

En mayo, las paredes se alegraban con el rojo de los corazones de lustrina alusivos al Día de la Madre. En septiembre, junto a la entrada era colocada una imponente bandera. En noviembre, la ofrenda para los muertos mezclaba el olor del café al persistente aroma de los cempasúchiles. En diciembre, el pino escarchado, la abundancia de esferas y renos de unicel, las guirnaldas de esparto y los copos de algodón que tachonaban los dos ventanales conferían al establecimiento cierto aspecto de postal navideña ilustrada con un paisaje alpino.

El Reintegro era un sitio cómodo, seguro, sin pretensiones, donde los parroquianos podíamos pasarnos toda la tarde conversando frente una taza de café, sin que don Pablo se mostrara impaciente o molesto por el bajo consumo, mientras oíamos las interpretaciones de un violinista que el patrón contrataba de jueves a sábado para que amenizara el ambiente.

A la ventaja de dar servicio todo el año, la permanencia voluntaria, la calidad del café, el magnífico servicio y la música en vivo, los asiduos a El Reintegro gozábamos de ciertos privilegios: podíamos dejar o recibir mensajes, obtener pequeños préstamos en situaciones de emergencia y auxilio inmediato en caso de que sufriéramos un percance o una molestia ligera.

II

A lo largo de sus 53 años de historia, El Reintegro atravesó por situaciones muy difíciles –terremotos, un incendio parcial, un asalto voraz–, pero, salvo breves interrupciones, se mantuvo abierto y conservó a su clientela. Sucedió todo lo contrario cuando llegó la pandemia y don Pablo estuvo obligado a cerrar el café durante más de dos años.