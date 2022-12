El rotativo New York Post, que sufrió la atroz censura de Twitter, se refocila al señalar “la puerta revolvente entre el Deep State Demócrata (sic) y el Big Tech ( https://bit.ly/3BzMEDm )”. Yo me quedé en que también existe un poderoso sector republicano en el seno macabro del Deep State que es notoriamente suprapartidista.

a larvada guerra civil que no se atreve a pronunciar su nombre entre los partidos Republicano y Demócrata se centra en el frente doméstico con los fétidos escándalos de los Twitter Files –que ha expuesto su nuevo mandamás Elon Musk, quien ha advertido que si aparece muerto no será por suicidio ( https://bit.ly/3FS778T )– y el encarcelamiento en Bahamas por el fraude de FTX del delincuente millenial Sam Bankman-Fried, operador del lavado entre el comediante jázaro Zelensky y el Partido Demócrata ( https://bit.ly/3j5fkhb ).

NYP expone la “primera entrega de los Twitter Files, donde destaca James Baker, viceconsejero general de Twitter, quien acaba de ser eyectado por Musk (https://bit.ly/3Bxo324). Resultay resalta que Baker fue consejero general de la FBI de 2014 a 2017 y montó –al estilo de Carlos Loret de Mola Álvarez en México, en el truculento caso de Florence Cassez, según Netflix– el episodio hollywoodense del Fake Russiagate.

NYP asevera que Elvis Chan, otro agente de la FBI, estaba a cargo del redireccionamiento y/o censura de los mensajes para favorecer la elección del presidente Biden. En la segunda entrega de Twitter Files se detalla la supresión del mal pensar (¡megasic!) con el fin de “limitar el alcance de ciertos usuarios (https://bit.ly/3FqzNV7)”. My case!, jajaja.

No es de extrañar el control del viejo Twitter por connotados operadores de FBI/CIA cuando a un nivel más inferior, el español Pepe López, a cargo de la rama de Twitter Latinoamérica, vinculado al Partido Popular, para congraciarse con Felipe Calderón –hoy prófugo en España– y su gran aliado, el agente antimexicano Enrique Krauze Kleinbort –miembro del fascista Committee on the Present Danger (https://bit.ly/3HD07hs) y de la Comisión Trilateral (https://bit.ly/3FQVvmw)– pidieron mi expulsión eterna de esa tan controvertida red social (https://bit.ly/3hsGBJU).

Los ciudadanos del mundo debemos entender que las redes sociales son un instrumento político de high tech, por lo que no solamente es imperativo su pluralismo libertario, sino también su regulación democrática (https://bit.ly/3HHLpph).

