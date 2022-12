Tristeza por ver cómo se desangra Perú

osé Carlos Mariátegui y José María Arguedas llorarían si vieran a su Perú desangrarse por culpa de una mujer que habla el quechua de una manera extraorinaria, pero que no lo hace para apoyar a los pueblos indígenas, sino para decirles que habrá más represión con mano dura y si no obedecen habrá más muertes. Estarían también decepcionados estos dos grandes pensadores de la nación andina al ver a unos cuantos criollos que piensan que Lima es todo Perú y que más allá de la capital no hay cosas que valgan la pena, pues lo demás está lleno de cholos a los que no hay que apoyar, los cuales son terrucos serranos.

La criollada limeña no ha entendido el escrito de Arguedas El zorro de arriba y el zorro de abajo. La división entre la sierra, la selva y la costa continúan vigentes, los que no son limeños son cholos y ni hablar de los que son de la selva, ellos son nadie.

No importa, sus mentiras se caen una y otra vez, todos en el mundo vemos cómo matan a nuestros hermanos peruanos, por ser cholos o los don nadie que no tienen ni voz ni voto en Lima. No importan sus justificaciones, existen pruebas, en vivos en Tik tok, Facebook, videos en Instagram y Twitter, fotografías de la masacre que hace el Estado de Perú contra su propio pueblo.

No pueden mentirnos y menos a los peruanos, estamos viendo todo y vemos cómo tratan a los pueblos del país andino. No aprenden y no quieren aprender lo que Arguedas y Mariátegui nos han enseñado.

Miriam Edith López González

Aplaude premios e internacionalización del Politécnico

El jueves pasado se llevó a cabo un acto de premiación en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a resultados de estudios científicos con respuestas sociales. Se reconocieron trabajos de investigaciones con respuestas a problemas nacionales, a sugerencias del Conacyt.

Al mismo tiempo se destacó la internacionalización del IPN; al estrechar lazos con países como Alemania, Francia, Grecia, Italia, España e Inglaterra. Convenios académicos y científicos para el desarrollo en marcha. Loable noticia, en trienios anteriores no impulsaban como en la actual administración. Emerge la inquietud en ausencia de naciones latinoamericanas; existen convenios con ellas, RIISPSURA, tiene trabajos conjuntos. ¿Son tendencias del occidentalismo?

En una oportunidad distraje al doctor Sandoval Reyes, al comentarle su discurso significativo; empero, faltó mencionar la importancia de las ciencias sociales en el instituto. De inmediato reconoció. En aras de retomar propuestas de la doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, humanizar las ingenierías . Asimismo, integrar la dimensión social, las ciencias exactas con las humanidades. Todo un reto para ambas instituciones en el transcurrir de la denominada Cuarta Trasformación (4T).

Roque Juan Carrasco Aquino

