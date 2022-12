Las 63 personas del primer auxilio llevaban un día y medio en un bote de goma no apto para navegar. Las tripulaciones del Sea-Eye 4 y el Rise Above, de la organización Mission Lifeline, con sede en Dresde, participaron en la acción de socorro llevada a cabo el viernes por la noche. Entre los rescatados había 12 menores no acompañados.

Rescatan a 27 sirios que estaban a la deriva

Más tarde, los navegantes del Rise Above rescataron en otra misión a 27 sirios y los subió a bordo de su embarcación. Algunos sufrían de mareos y agotamiento .

Los migrantes suelen partir del norte de África en embarcaciones no aptas para la navegación para llegar a algún país de la Unión Europea vía marítima.

La mayoría de ellos arriban a Italia, donde, según el Ministerio del Interior, en lo que va de 2022 han llegado más de 98 mil 700 individuos en botes, una cifra significativamente superior a la del mismo periodo del año pasado (63 mil 400). Según conteos de la ONU, más de mil 360 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central en lo que va del año.