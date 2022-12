E

sforcémonos por reunir las tendencias de larga duración de salario y remuneraciones y ver si propician o inhiben la desigualdad. Apoyémonos recurriendo –así sea poco a poco– a diversos analistas, a compañeros especialistas de nuestra Facultad de Economía en la UNAM y de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.

También a algunos de nuestros referentes tanto de la Union for Radical Political Economics (URPE) como de la New Left Review (NLR). Incluso, recurramos a analistas oficiales que, para casos como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, por ejemplo, mucho ayudan.

Todo para reconocer esa evolución de largo aliento de salarios y remuneraciones, sin menosprecio de los análisis a corto plazo; identifiquemos especialistas que desenmarañan , por ejemplo, las tendencias de la participación del trabajo en el ingreso nacional o la movilidad de ingresos de trabajadores formales e informales.

Hay estudios de periodos cortos, de cinco, 10, 15 y hasta 30 años, pero aportan elementos sustantivos. Iniciemos con tres reflexiones presentadas para Estados Unidos, Francia y México. En el primer caso me refiero al claridoso reconocimiento de asesores del Congreso (Congressional Research Service, The U.S. Income Distribution: Trends and Issues, Enero 13, 2021, https://crsreports.congress.gov), según el cual desde 1970 ha aumentado la desigualdad de ingresos.

Se ha profundizado la desigualdad por un crecimiento relativamente más acelerado de los altos ingresos en relación a los bajos y en ocasiones, como es el caso de trabajadores de color e hispanos, por su retracción, y entre los que cierta mejoría se asocia más a la incorporación de miembros del hogar al trabajo remunerado. ¡Sí, tremenda situación en la todavía primera economía del mundo!

En el caso de Francia, especialistas como Denis Clerc (https://www.inegalites.fr/L-evolution-des-inegalites-en-France-depuis-les-annees-70) aseguran que a muy largo plazo (100 años, por ejemplo), las desigualdades monetarias se han reducido, pero el desempleo y los trabajos precarios han dado lugar a nuevas formas de pobreza, incluso dentro de la fuerza laboral formal.