Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Domingo 18 de diciembre de 2022, p. 9

La controversia burocrática rodea al Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2022, otorgado en principio al poeta, narrador y traductor Mauricio Montiel Figueiras.

El pasado viernes la Secretaría de Cultura federal informó en un comunicado que se revocó dicho fallo debido a las inconsistencias en su edición y publicación . Horas más tarde, el sábado, anunció que el ganador era el poeta zacatecano Javier Acosta.

Montiel, autor nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1968, afirmó en entrevista que se está enlodando el premio Carlos Pellicer, su libro y su trayectoria.

Señaló que las acusaciones de fraude son por no conocer la manera de registrar el ISBN, que se hizo el 4 de enero; es decir, con cuatro días de diferencia. Además de que ni si quiera se le dio la oportunidad de presentar sus argumentos y que Leticia Luna, coordinadora de Literatura, le avisó el fallo el viernes por la tarde vía telefónica.

Consideró demasiada opaca la manera en que se dio todo el proceso. Estoy muy desgastado por esto. Ellos (el Inbal) tiene un aparato burocrático a sus órdenes que pueden torcer. Lo que me parece también paradójico es que trabajé en el organismo que me otorgó ese premio y que me lo retiró . Aseguró que en este momento le interesa rescatar la poesía y sacar su libro del lodo. Tras conocer el fallo en favor de Acosta, lamentó el lodazal burocrático que se generó con el asunto.